Αντερσον Πίτερς: Θύμα άγριας επίθεσης ο παγκόσμιος πρωταθλητής ακοντισμού – ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια επίθεση δέχτηκε ο Αντερσον Πίτερς, παγκόσμιος πρωταθλητής του ακοντισμού στην πρόσφατη διοργάνωση του Γιουτζίν, ενώ βρισκόταν σε ένα σκάφος στο νησί της Γρενάδας, χώρα καταγωγής του.

Το περιστατικό, συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτη και σε ένα βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ο Πίτερς να ξυλοκοπείται βίαια από πέντε άτομα.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9

— Do.Biblical.Justice. (@StGeorgesDBJ) August 11, 2022