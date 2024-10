Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 91-89: «Πλήρωσε» τα λάθη του

Τα διαδοχικά λάθη των τελευταίων λεπτών «γκρέμισαν» τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Πόλη, με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με ρεκόρ 1-1.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είχαν το προβάδισμα για 36 λεπτά, «έπεσαν» με το τελικό 91-89 απέναντι στην Αναντολού Εφές, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-2. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα πήρε τη δεύτερη νίκη της.

«Πλήρωσε» τα τρία λάθη του στο τέλος, ο Ολυμπιακός για να ηττηθεί με 91-89 από την Αναντολού Εφές, στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Από 2 νίκες – 2 ήττες μετρούν πλέον Ολυμπιακός και Εφές.

Τα 36 ριμπάουντ της τουρκικής ομάδας έναντι των 21 έκαναν τη διαφορά, σε ένα ματς που η Εφές είχε 12 εύστοχα τρίποντα και ο Ολυμπιακός 10. Η Εφές υπέπεσε σε 13 λάθη και ο Ολυμπιακός σε 9, εκ των οποίων τα 3 στο τελευταίο ενάμιση λεπτό!

Σε ένα ματς με υψηλό σκορ, η ομάδα του Πειραιά αν και είχε προηγηθεί με +15 (8-23), επέτρεψε στην Εφές να μετατρέψει σε ντέρμπι τα τρία τελευταία δεκάλεπτα, με τον Σέιν Λάρκιν «δήμιό» της, με 24 πόντους (4/7 τρίποντα).

Κι ενώ ο Εβάν Φουρνιέ (20π. με 4/6 τρίποντα) ξεπέρασε ακόμη και τον Σάσα Βεζένκοφ (16π. και 6ρ.) σε παραγωγικότητα, ήταν αυτός που έκανε τα δύο από τα τρία λάθη (το άλλο ο ΜακΚίσικ που πέτυχε 17 πόντους) κι ενώ είχε αστοχήσει και σε δίποντο νωρίτερα (1:57’’ πριν τη λήξη), όταν ο Ολυμπιακός προηγείτο με 85-86. Ο Φουρνιέ αστόχησε και σε τρίποντο, ων αποδέκτης της μπάλας στην επαναφορά από τον Ουόκαπ στα 7’’, σε μια βεβιασμένη επιλογή για τους Πειραιώτες, αφού υπήρχε ακόμη χρόνος.

Καθοριστικός ήταν για την Εφές και ο Ελάιτζα Μπράιαντ που επέστρεψε με 11 πόντους (3/6 τρίποντα), καθώς εξέτισε την ποινή για την ένταση με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο Ντάριους Τόμπσον με 13 πόντους ήταν καθοριστικός για τους γηπεδούχους στη 2η περίοδο, όταν η ομάδα της Κωνσταντινούπολης κάλυψε τη διαφορά, ενώ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Τζόρνταν Νουόρα. Για τον Ολυμπιακό διψήφιος ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους (2/3 τρίποντα).

Ρεκόρ καριέρας έκανε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ (20 πόντους), μετά τους 15 που είχε πετύχει απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, στη 2η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 41-44, 65-70, 91-89

