Άλαν Σίρερ: «Ο ουρανός είναι το όριο για τη Νότιγχαμ» – Τα εγκωμιαστικά λόγια του «θρύλου» του αγγλικού ποδοσφαίρου

Ο Άλαν Σίρερ κλήθηκε να σχολιάσει και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Premier League και η παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου στάθηκε στη νέα μεγάλη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ και την εντυπωσιακή πορεία των reds στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παλαίμαχος επιθετικός και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, συμπεριέλαβε τρεις παίκτες της Νότιγχαμ στην κορυφαία εντεκάδα της Πρέμιερ για την εικοστή αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ ως κορυφαίο προπονητή διάλεξε τον τεχνικό της Φόρεστ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ο Σίρερ έχει χρησιμοποιήσει αποθεωτικούς χαρακτηρισμούς στο σχόλιο που έκανε για τον Πορτογάλο τεχνικό και την ομάδα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

Here are the players who impressed @alanshearer most over the weekend ✨

— Premier League (@premierleague) January 7, 2025