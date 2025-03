Ακινόρι Νακαγιάμα: Πέθανε ο Ιάπωνας θρύλος της ενόργανης γυμναστικής – Είχε κατακτήσει έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια

Θλίψη στην «οικογένεια» της ενόργανης γυμναστικής προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Ακινόρι Νακαγιάμα. Ο Ιάπωνας θρύλος του αθλήματος, ο οποίος κατέκτησε έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, απεβίωσε στις 9 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία γυμναστικής της πατρίδας του.

Ενδεικτικό της επιρροής που είχε στην ενόργανη γυμναστική ο εκλιπών, είναι το γεγονός ότι μία από τις ασκήσεις που κάνουν ακόμη και σήμερα οι αθλητές των κρίκων, φέρει το επώνυμο του κι έχει εμπνεύσει γενιές γυμναστών ανά την υφήλιο.

Σύμφωνα με τον ιαπωνικό Τύπο, ο Νακαγιάμα πέθανε μετά από «μάχη» με τον καρκίνο του στομάχου.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ιαπωνικής ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, ο Νακαγιάμα κατέκτησε συνολικά 10 Ολυμπιακά μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων έξι χρυσών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, ενώ ανέβηκε και 12 φορές στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Japan’s six-times Olympic champion Akinori Nakayama has died at the age of 82, the Japan Gymnastics Association said on Monday. https://t.co/qTnTIDu3WV https://t.co/qTnTIDu3WV

— Reuters Sports (@ReutersSports) March 18, 2025