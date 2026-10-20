ΑΕΚ U19 – Μάντσεστερ Σίτι U19 1-1: Η αήττητη «Ένωση» κράτησε τους «πολίτες» χωρίς νίκη στο Youth League – Δείτε βίντεο

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Η ΑΕΚ U19 αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο προπονητικό κέντρο της αγγλικής ομάδας, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Οι «κιτρινόμαυροι», που είχαν στο πλευρό τους αρκετούς οπαδούς τους, συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη διοργάνωση, φτάνοντας τους 5 βαθμούς σε τρεις αναμετρήσεις.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα ψηλά και επιχείρησε σέντρα προς το κέντρο της αντίπαλης περιοχής. Ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι απέκρουσε. Στη συνέχεια, ο Σιούτας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ΑΕΚ (0-1).

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Στο 8ο λεπτό, ο Λαμπ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και, από ελαφρώς πλάγια θέση, νίκησε τον Ιωάννου, διαμορφώνοντας το 1-1.

Με τη συγκεκριμένη ισοπαλία, η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητό της στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας διαφορετική εικόνα σε σχέση με την πρώτη συμμετοχή της, όταν είχε γνωρίσει μόνο ήττες, με βαριά σκορ.

Αντίθετα, η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει χωρίς νίκη έπειτα από τρεις αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό. Η αγγλική ομάδα είχε ηττηθεί με 3-1 εκτός έδρας από την Πόρτο στην πρεμιέρα, ενώ ακολούθησε η εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Παρί.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη League Phase με εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στη ΛΑΣΚ, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική επικράτησε εκτός έδρας της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0 2η αγωνιστική: Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 1-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 1-2 3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 1-1

Επόμενες αγωνιστικές: