Ολυμπιακός: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ – Αναμένεται η απόφαση για την τιμωρία του

Εκτός της ομαδικής προπόνησης του Ολυμπιακού έμεινε την Τρίτη (20/10/2026) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, εν αναμονή της απόφασης για την τιμωρία του μετά την ανάρτησή του σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Μετά την απολογία του ομογενούς γκαρντ, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα συναντηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινή που θα του επιβληθεί.

Η απουσία του Ντόρσεϊ από την ομαδική προπόνηση καταγράφηκε κατά την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (23/10/2026), στις 21:15, στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.