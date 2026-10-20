Ολυμπιακός: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ – Αναμένεται η απόφαση για την τιμωρία του

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν συμμετείχε στην ομαδική προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ. Η διοίκηση θα συναντηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για να αποφασιστεί η τιμωρία του μετά την απολογία του για την ανάρτηση σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

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Αθλητισμός

Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός της ομαδικής προπόνησης του Ολυμπιακού έμεινε την Τρίτη (20/10/2026) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα εν αναμονή της απόφασης για την τιμωρία του.
  • Μετά την απολογία του ομογενούς γκαρντ, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα συναντηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινή που θα του επιβληθεί.
  • Η απουσία του Ντόρσεϊ καταγράφηκε κατά την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της EuroLeague.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτός της ομαδικής προπόνησης του Ολυμπιακού έμεινε την Τρίτη (20/10/2026) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, εν αναμονή της απόφασης για την τιμωρία του μετά την ανάρτησή του σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Μετά την απολογία του ομογενούς γκαρντ, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα συναντηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινή που θα του επιβληθεί.

Η απουσία του Ντόρσεϊ από την ομαδική προπόνηση καταγράφηκε κατά την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (23/10/2026), στις 21:15, στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

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