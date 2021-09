Αδιανόητα σκηνικά στο Βραζιλία-Αργεντινή: «Ντου» της αστυνομίας και οριστική διακοπή – ΒΙΝΤΕΟ

Η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αργεντινή διεκόπη οριστικά έπειτα από την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συλλάβουν τέσσερις Αργεντινούς διεθνείς που ταξίδεψαν από την Αγγλία.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Βραζιλίας έκανε έφοδο στον αγωνιστικό χώρο της “Αρένα Κορίνθιανς” του Σάο Πάουλο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της χώρας με την Αργεντινή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 για να συλλάβει 4 παίκτες της “αλμπισελέστε”.

Το υπουργείο υγείας της χώρας είχε ζητήσει οι Χιοβάνι λο Σέλσο, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Εμιλιάνο Μπουενδία και Κριστιάν Ρομέρο να μην φύγουν από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή της Αργεντινής, καθώς προέρχονταν από ταξίδι από το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρα για τους ταξιδιώτες της οποίας ισχύουν αυξημένοι περιορισμοί στη Βραζιλία.

Οι τέσσερις παίκτες πήγαν κανονικά με το πούλμαν στο γήπεδο και μάλιστα τρεις εξ αυτών ήταν και βασικοί στην ενδεκάδα του Λιονέλ Σκαλόνι.

Στο 6ο λεπτό της συνάντησης, αστυνομικοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι διεκόπη.

Όπως προκύπτει από την Ole, ο Μέσι έκανε σαφές ότι η Αργεντινή δεν πρόκειται να παίξει τα υπόλοιπα 85 λεπτά υπό αυτές της συνθήκες. «Φεύγουμε» ήταν αυτό που διάβασαν στα χείλη του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν κάτι που οριστικοποιήθηκε λίγο μετά.

Argentina players who arrived from England have reportedly broken immigration rules and are illegally in the country. 🤯😳 pic.twitter.com/LKwv7WctZz

