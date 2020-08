Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League, προέκυψαν τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Final-8 που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Αυγούστου στα γήπεδα «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» και «Estadio Jose Alvalade» της Λισσαβόνας, στην Πορτογαλία.

