Ο Χάαλαντ χρειάστηκε μόλις 18 λεπτά στην εντός έδρας αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου για να βρει «δίχτυα» και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Bundesliga που σημειώνει έξι γκολ στις πρώτες τρεις εμφανίσεις του μετά τον Ντέρφελ (1963) και τον Αλκάθερ (2018).

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης –όταν δηλαδή σημείωσε το γκολ- μετρούσε συνολικά 70 λεπτά στην Bundesliga με απολογισμό 7 σουτ και έξι γκολ.

I mean he’s only scored 6 goals out of 7 shots in 77 minutes for Dortmund. I think he’s a bit overrated. #MUFC #Haaland pic.twitter.com/PUkTBtmudb