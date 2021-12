«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Η Μίνα Γκάγκα για τη στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας

Συνέντευξη αναφορικά με τη στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας παραχώρησε η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στη Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert, στο πλαίσιο της ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα- 2021» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Δ. Πανανού και Θ. Μωριάτη

Η κυρία Γκάγκα μίλησε για ένα σύστημα υγείας που πρέπει να είναι βασισμένο στον άνθρωπο τονίζοντας ότι «η πανδημία συντέλεσε στο να αναβαθμιστεί το ΕΣΥ στη συνείδηση των πολιτών. «Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη λειτουργία των νοσοκομείων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ο ασθενής πρέπει να εξυπηρετείται άμεσα και αποτελεσματικά», ενώ μιλώντας για το προσωπικό σχολίασε ότι «είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας καθώς και οι απολαβές όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ».

Η κυρία Γκάγκα, παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας αναμένεται να εξετάσει τη μη αποκλειστική απασχόληση του ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό όπου οι γιατροί –αλλά και άλλες ειδικότητες- μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. «Αυτές οι αλλαγές θα φέρουν μία καλύτερη ισορροπία. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και θα το κάνουμε, θα υπάρξει σίγουρα διάλογος. Είναι βασικό στοιχείο και η διακομματική συναίνεση». Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ο διάλογος να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και ευέλικτου συστήματος Υγείας.