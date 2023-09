Βουλγαρία – Κακοκαιρία : Δύο νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Τσάρεβο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αρνοούνται έπειτα από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν εξαιτίας καταρρακτώδους βροχής στην πόλη Τσάρεβο της Βουλγαρίας.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι BTV ο δήμαρχος του Τσάρεβο Γκεόργκι Λάπτσεφ ανέφερε συγκεκριμένα: «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε επιβεβαιωμένα δύο νεκρούς».

Terrible floods due to heavy rains in the Tsarevo of Bulgaria 🇧🇬 (05.09.2023)

Massive floods due to heavy rains in the Tsarevo of Bulgaria 🇧🇬 (05.09.2023)

The town of Tsarevo, where the population was evacuated and a state of emergency was declared, and the village of Lozenets suffered the most, reports the local publication NOVA.

“There has never been such precipitation in Tsarev,” the mayor noted. pic.twitter.com/hcmxF8MuJq

