Βόλος: Απάτη με κλωνοποίηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης – Έδωσε τα χρυσαφικά της πιστεύοντας ότι κινδύνευε το παιδί της

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια γυναίκα στον Βόλο, η οποία φέρεται να παρέδωσε τα χρυσαφικά της σε επιτήδειους, πιστεύοντας ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν το παιδί της και της ζητούσε επειγόντως βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαραγάγουν τη φωνή του παιδιού, παραπλανώντας τη μητέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, την Πέμπτη (23/10) σε συνοικία του Βόλου, στην περιοχή μεταξύ των οδών Ιωλκού και Καρτάλη, πάνω από τη Γ. Δήμου και κοντά στον περιφερειακό.

Πώς στήθηκε η τηλεφωνική απάτη

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε με μια σύντομη τηλεφωνική κλήση στο κινητό του παιδιού, από αριθμό που άρχιζε από 699. Το παιδί απάντησε αρχικά «ναι» και στη συνέχεια «ναι, ποιος είναι», ωστόσο η κλήση διακόπηκε αμέσως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιτήδειοι ενδέχεται να αξιοποίησαν το σύντομο ηχητικό απόσπασμα, προκειμένου να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μια απομίμηση της φωνής του.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος αριθμός φέρεται να κάλεσε τη μητέρα, η οποία διαμένει στο ίδιο σπίτι με το παιδί της. Η γυναίκα άκουσε μια φωνή που αναγνώρισε ως εκείνη του παιδιού της και δέχθηκε επίμονες παροτρύνσεις να συγκεντρώσει αμέσως όλα τα χρυσαφικά από το σπίτι και να κινηθεί γρήγορα.

Πιστεύοντας ότι το παιδί της βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη. Τα κοσμήματα κατέληξαν στα χέρια των δραστών.

Η αποκάλυψη της απάτης

Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε όταν το παιδί επέστρεψε στο σπίτι και η μητέρα συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, η γυναίκα ήταν συγκλονισμένη, καθώς είχε πειστεί ότι είχε επικοινωνήσει πραγματικά με το παιδί της.

«Μα εσύ μου μιλούσες και μου έλεγες να κάνω γρήγορα», φέρεται να του είπε, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

Δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή

Κατά το Magnesianews, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή, με τους δράστες να φέρονται να επιλέγουν συγκεκριμένες συνοικίες και να μετακινούνται σε άλλες όταν η δράση τους γίνεται γνωστή.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης για την απομίμηση ανθρώπινης φωνής, καθώς οι απατεώνες μπορούν να εκμεταλλευτούν την αγωνία και το συναίσθημα των θυμάτων, πιέζοντάς τα να ενεργήσουν χωρίς να προλάβουν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του συνομιλητή τους.