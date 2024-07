Βοιωτία: Λάθος συναγερμός για «φωτιά» στο Πρόδρομο

Διαψεύδει η Πυροσβεστική πως υπήρξε περιστατικό φωτιάς στην περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας, την Τετάρτη (24/07), παρά το γεγονός ότι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

Έπειτα από επικοινωνία του enikos.gr με την Πυροσβεστική, κατέστη σαφές ότι υπήρξε αναφορά από κάτοικο της περιοχής για φωτιά στο σημείο, αλλά τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις που «όργωσαν» την περιοχή, χωρίς να εντοπίσουν κάποια εστία φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωστίων Μάκη Δέδε, όπως μεταδίδει το radiothiva.gr, κάποιος από την περιοχή κάλεσε την Πυροσβεστική και ανέφερε ότι βλέπει φωτιά ενδιάμεσα στα Χωριά Πρόδρομο και Δομβραίνα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 χωρίς όμως να εντοπίζεται καμία εστία φωτιάς.

Για την φωτιά που… δεν ξέσπασε ποτέ, ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📌 #Boeotia

🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Prodromos #Boeotia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/G1fOumrLLQ

— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2024