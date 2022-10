ΒΙΝΤΕΟ-σοκ: Η τουρκική ακτοφυλακή χτυπάει πρόσφυγες και τους σπρώχνει βίαια στην Ελλάδα

Ένα βίντεο-σοκ με άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής να χτυπάνε πρόσφυγες με στειλιάρια και να τους σπρώχνουν στο Αιγαίο έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, καταρρίπτοντας τα fake news που διαδίδει τις τελευταίες εβδομάδες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε τις ανυπόστατες κατηγορίες για «θάψιμο» αθώων στο Αιγαίο από τα ελληνικά ferry boat. «Παρακολουθούμε το πώς θάβουν αυτούς τους αθώους, καημένους από τα ελληνικά ferry boat στη θάλασσα. Στο Αιγαίο, πώς τους θάβουν στη Μεσόγειο… Τα παρακολουθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο twitter o κ. Μηταράκης, ακούγονται γυναίκες και μικρά παιδιά να ουρλιάζουν, την ώρα που οι άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής σπρώχνουν (push forward) μετανάστες στην Ελλάδα, χτυπώντας τους με στειλιάρια.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει αυτό αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Κοινής Δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη το συγκεκριμένο βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από πρόσφυγα ο οποίος διασώθηκε από τις ελληνικές αρχές. «Πρόκειται για περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νότης Μηταράκης.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

