Τρίκαλα: Άγριος καβγάς μεταξύ 15χρονων – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Ένας καβγάς ανάμεσα σε τρεις 15χρονους στα Τρίκαλα κατέληξε σε ξυλοδαρμό, οδηγώντας την υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Έπειτα από καταγγελία μητέρας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανηλίκων και των πατέρων τους για παραμέληση εποπτείας, αναδεικνύοντας τις διαστάσεις των συγκρούσεων μεταξύ ανηλίκων στην τοπική κοινωνία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας καβγάς ανάμεσα σε τρεις 15χρονους στα Τρίκαλα ξέφυγε από κάθε έλεγχο και οδήγησε σε ξυλοδαρμό, με αποτέλεσμα η μητέρα του ενός να προχωρήσει σε καταγγελία.
  • Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο 15χρονων, αλλά και των πατέρων τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
  • Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται σε δικάσιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας καβγάς ανάμεσα σε τρεις 15χρονους στα Τρίκαλα που ξέφυγε από κάθε έλεγχο, οδήγησε σε ξυλοδαρμό. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τέσσερις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, οι τρεις ανήλικοι ενεπλάκησαν στον άγριο καβγά την Τρίτη, με αποτέλεσμα η μητέρα του ενός να προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος των άλλων δύο.

Έπειτα από την καταγγελία, την Τετάρτη οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο 15χρονων, αλλά και των πατέρων τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται σε δικάσιμο.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα των συγκρούσεων μεταξύ ανηλίκων, που προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

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