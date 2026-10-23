Θεσσαλονίκη: «Έσκισαν» τον ουρανό της συμπρωτεύουσας τα μαχητικά αεροσκάφη ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με έναν επιβλητικό συνδυασμό αέρα και θάλασσας, η Θεσσαλονίκη μπήκε δυναμικά στον ρυθμό των εορταστικών εκδηλώσεων, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10/2026), ο ουρανός πάνω από τη Νέα Παραλία, μετατράπηκε σε ένα θεαματικό πεδίο επιδείξεων, καθώς τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποίησαν τις καθιερωμένες δοκιμαστικές διελεύσεις τους, καθηλώνοντας ντόπιους και επισκέπτες.

Εντυπωσιακός σχηματισμός και η επιβλητική φρεγάτα «Belharra»

Λίγο μετά τις 12:30, ο ήχος των κινητήρων ξεσήκωσε την πόλη, με τους περαστικούς να στρέφουν το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα. Το αεροπορικό «παρών» ήταν πολυδιάστατο, καλύπτοντας όλη τη νεότερη και ιστορική διαδρομή της ελληνικής αεροπορίας:

Μαχητικά αεροσκάφη: F-16, Mirage 2000 και τα θρυλικά Phantom F-4.

Ιστορικά κειμήλια: Τα P-51 Mustang και Harvard της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδικές μονάδες: Μεταγωγικά C-130, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, ιπτάμενα Radar, καθώς και πυροσβεστικά Canadair.

Τη δική της ξεχωριστή αίγλη στο τοπίο προσέθεσε η φρεγάτα «Belharra», η οποία δεσπόζει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που συμπλήρωνε την εικόνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστροφη μέτρηση για την επίδειξη του F-16 «Ζευς»

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες προγραμματισμένες δοκιμές, όπου τη σκυτάλη θα λάβει η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Οι επόμενες δοκιμαστικές πτήσεις, έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου γύρω στις 12:30 το μεσημέρι.