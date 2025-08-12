Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βόλβη – Παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων

Εξακολουθούν και σήμερα (12/08) να βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή της Βόλβης στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, με το πρώτο φως της ημέρας στην περιοχή βρίσκονται 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, όπου επιχειρούν στα σημεία όπου υπάρχει αναζωπύρωση.

Σημειώνεται πως χθες η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με την Πολιτική Προστασία να ενημερώνει με μήνυμα από το 112 του κατοίκους της περιοχής Βαγιοχώρι να εκκενώσουν την περιοχή.

