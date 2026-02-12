Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ. Σε βάρος του 33χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος υπηρετεί σε κατάστημα κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Η έρευνα από τους «αδιάφθορους»

Της σύλληψης είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε ο 33χρονος με κρατούμενους.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνελήφθη κι ένας ιδιώτης, ο οποίος παραπέμφθηκε με τον 33χρονο να απολογηθεί στον ανακριτή.