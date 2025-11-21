Συνελήφθη 39χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Το κοντέινερ με τα 500 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι της Αμβέρσας

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη την Τετάρτη (19/11) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές Αρχές.

Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης, καθώς και στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η σύλληψη του αλλοδαπού σχετίζεται με κατάσχεση container, τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε -500- κιλά κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, απ’ όπου παραγγέλθηκε η κράτησή του, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

 

15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

