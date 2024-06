Σύμη: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο με τον παρουσιαστή του BBC – Συγκινεί η σύζυγός του: «Οι πιο αβάσταχτες ημέρες για εμένα και τα παιδιά μου»

Κορυφώνεται η αγωνία για τον γνωστό παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα από τη στιγμή που έφυγε μόνος του από την παραλία του Αγίου Νικολάου στην Σύμη, όπου βρισκόταν με την σύζυγό του και φίλους.

Νέο βίντεο του BBC δείχνει τον 67χρονο να περπατά κρατώντας μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα στο χωριό Πέδι, κατευθυνόμενος προς τα βράχια. Όπως φαίνεται, ο Μόσλεϊ περπατά με σταθερό βήμα, χωρίς να δείχνει να τον απασχολεί κάτι.

Στο μεταξύ η σύζυγός του, Κλερ έκανε μια συγκινητική δήλωση στο BBC, τονίζοντας: «Έχουν περάσει τρεις ημέρες από τότε ο Μάικλ έφυγε από την παραλία για να κάνει έναν περίπατο. Οι πιο μακριές και αβάσταχτες ημέρες για εμένα και τα παιδιά μου. Οι έρευνες συνεχίζονται και η οικογένειά μας είναι ευγνώμων στους ανθρώπους της Σύμης, στις ελληνικές και βρετανικές Αρχές που εργάζονται ακούραστα για να βρουν τον Μάικλ. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας».

Στο νησί έχουν φτάσει και τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία βοηθούν στις έρευνες για τον πατέρα τους.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024