Σύμη: Αγωνία για τον παρουσιαστή του BBC – Στην «Άβυσσο» στρέφονται οι έρευνες, συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η σύζυγός του

Σε έναν αγώνα δρόμου επιδίδονται οι αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τον παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλι, ο οποίος εξαφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη στην Σύμη.

Τα βρετανικά ΜΜΕ καλύπτουν με εκτενή ρεπορτάζ την υπόθεση της εξαφάνισης και τις ενέργειες των διασωστών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, οι πυροσβέστες ερευνούν ένα σύστημα σπηλαίων γνωστό στους κατοίκους ως «η άβυσσος».

Το δίκτυο σπηλαίων, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια γραφική παραλία, αποτελείται από δεκάδες σήραγγες που μπορούν γρήγορα να γεμίσουν με θαλασσινό νερό, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ο Μάικλ Μόσλι εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από την παραλία του Αγίου Νικολάου στις 13.30 μ.μ. την Τετάρτη, όταν πιστεύεται ότι κατευθυνόταν από το παραλιακό μονοπάτι προς το κοντινό Πέδι.

«Είναι σαν ένα βαθύ σύστημα τούνελ, αλλά είναι γεμάτο νερό και μπορεί να εξαπλωθεί για χιλιόμετρα. Υπάρχει λόγος που την αποκαλούν “Η Άβυσσος”. Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει», δήλωσε ένας σερβιτόρος στην Daily Telegraph.

Ο Μάικλ Μόσλι δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες εντοπισμού του. Ένας από τους διασώστες δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο Sky News: «Το μονοπάτι δεν είναι εύκολο να το διαβείς. Αν έκανε λάθος στροφή, θα χάθηκε. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο».

Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του παρουσιαστή δήλωσε ότι «δεν θα χάσει την ελπίδα» σχετικά με την αναζήτηση του συζύγου της και ευχαρίστησε τις ελληνικές αρχές για τις «ακούραστες» προσπάθειές τους.

«Η αναζήτηση συνεχίζεται και η οικογένειά μας είναι τόσο απίστευτα ευγνώμων στους κατοίκους της Σύμης, τις ελληνικές αρχές και το βρετανικό προξενείο που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν να βρεθεί ο Μάικλ. Δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας», δήλωσε η Κλερ Μπέιλι Μόσλι.

Σε ρεπορτάζ του TalkTV αναφέρθηκε ότι Μάικλ Μόσλι την ημέρα της εξαφάνισης του δήλωσε ότι δεν αισθανόταν καλά. Λίγο πριν εξαφανιστεί είπε στην σύζυγό του και σε ένα φιλικό ζευγάρι ότι δεν ένιωθε καλά και ήθελε να επιστρέψει στο κατάλυμα τους, σύμφωνα με το TalkTV. Τα τέσσερα παιδιά του ραδιοτηλεοπτικού φορέα έχουν φτάσει στη Σύμη για να βοηθήσουν στις έρευνες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει η σύζυγος του Μ. Μόσλεϊ, ρωτήθηκε γιατί δεν πήρε το κινητό τηλέφωνο μαζί του, χωρίς όμως να λάβουν οι αρχές κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Η σύζυγος του παρουσιαστή υπογράμμισε ότι μαζί του είχε το πορτοφόλι του, νερό, και ένα ρολόι το οποίο όμως δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορεί να δίνει στοιχεία όπως για παράδειγμα το στίγμα αυτού που το φέρει.

Όπως δηλώνει η σύζυγος του γιατρού και παρουσιαστή του BBC Κλερ Μπέιλι, «Έχουν περάσει τρεις ημέρες από τότε που ο Μάικλ έφυγε από την παραλία για έναν περίπατο. Είναι οι μεγαλύτερες σε διάρκεια και πλέον ανυπόφορες ημέρες της ζωής μου και των παιδιών μου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η οικογένειά μας είναι απίστευτα ευγνωμονούσα προς τους κατοίκους της Σύμης, τις ελληνικές Αρχές και την βρετανική Πρεσβεία που εργάζονται ακατάπαυστα για να βοηθήσουν να βρεθεί ο Μάικλ. Δεν θα χάσουμε τις ελπίδες μας».

Στη Σύμη έφτασαν και τα 4 παιδιά του, τα οποία μαζί με τις αρχές, συμμετέχουν στην κινητοποίηση για την ανεύρεσή του.

Ο δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» η έρευνα να διακοπεί μέχρι να βρεθεί ο 67χρονος.

Ο Ελευθέριος Παπακαλοδούκας δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα The Sun ότι ο Μάικλ Μόσλι δεν είχε νερό μαζί του όταν εξαφανίστηκε. «Δεν μπορείς να επιβιώσεις με αυτόν τον καιρό. Θα μπορούσε να περπατάει για μια ώρα. Η έρευνα καλύπτει μια έκταση 7 χιλιομέτρων. Η περιοχή είναι τόσο δύσκολη για περπάτημα. Είναι τόσο βραχώδης. Δεν θα ήξερε πού πήγαινε. Θα μπορούσε να είχε χαθεί», είπε ο δήμαρχος Σύμης.

«Χθες έψαχναν σε λάθος σημείο. Δεν θα σταματήσουμε την έρευνα, αλλά θα μπορούσε να ολοκληρωθεί για σήμερα», τόνισε ο Ελευθέριος Παπακαλοδούκας.

Από την πλευρά της κόρη του δημάρχου είπε ότι πολλοί κάτοικοι του νησιού συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης του Βρετανού. «Είναι τόσο μικρό νησί για να χαθείς. Είναι τόσο περίεργο για εμάς. Όλοι ανησυχούν και τον αναζητούν», είπε η 20χρονη Μίκα.

Νέο βίντεο του BBC δείχνει τον 67χρονο να περπατά κρατώντας μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα στο χωριό Πέδι, κατευθυνόμενος προς τα βράχια. Όπως φαίνεται, ο Μόσλεϊ περπατά με σταθερό βήμα, χωρίς να δείχνει να τον απασχολεί κάτι.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024