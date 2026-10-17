Συλλαλητήριο των συνταξιούχων την Τετάρτη στην Αθήνα

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Οι συνταξιούχοι βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Την Τετάρτη θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση στην Αθήνα. Η διαμαρτυρία γίνεται από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10πμ, από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία στο υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, θα εξελιχθεί κύκλος κινητοποιήσεων σε πανελλαδική βάση, έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, κοινωνικό τουρισμό, και άλλα.