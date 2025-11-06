Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού
- Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις
Γεγονότα
- 1860: Ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.
- 1935: Ο αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Έντουιν Άρμστρονγκ ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική μπάντα των FM.
- 1960: Ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει για το Κύπελλο Πρωταθλητριών την τσεχοσλοβακική Σπάρτακ Χράντετς και χάνει με 1-0.
- 1961: Σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα, με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι.
- 1963: Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον βασιλιά Παύλο. Η Ε.Ρ.Ε. καταγγέλλει την εισήγηση Παπανδρέου για την ανάθεση εντολής, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον η Ένωση Κέντρου, χωρίς την υποστήριξη της
- 1985: Ξεσπά το σκάνδαλο Irangate. Ο αμερικανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ρίγκαν πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας.
- 1992: Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη του Σένγκεν.
Γεννήσεις
- 1861: Τζέιμς Νέισμιθ, Καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). (Θαν. 28/11/1939)
- 1939: Μάρθα Καραγιάννη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 18/9/2022)
- 1969: Βίκυ Σταυροπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1972: Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, έλληνας πολιτικός.
- 1988: Έμμα Στόουν, Αμερικανίδα ηθοποιός
Θάνατοι
- 1796: Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Γεν. 21/4/1729)
- 1835: Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνύ), Γάλλος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Γεν. 2/2/1782)
- 1925: Σίντνεϊ Ράιλι, Ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. (Γεν. 24/3/1874)
- 1989: Μαρία Ιορδανίδου, Ελληνίδα συγγραφέας («Λωξάνδρα»). (Γεν. 23/9/1897)