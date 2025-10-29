Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης

Ημέρα Αγνοουμένων (Κύπρος)

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Γεγονότα

1675: Ο Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το μακρύ s (∫) ως σύμβολο του ολοκληρώματος στο λογισμό.

2005: Βομβιστικές επιθέσεις στο Νέο Δελχί της Ινδίας σκοτώνουν πάνω από 60 άτομα.

Γεννήσεις

1936: Πάρη Λεβέντη, ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1959.

1980: Μπεν Φόστερ, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι