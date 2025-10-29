Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Μίμης Φωτόπουλος
Σαν σήμερα, το 1986, πεθαίνει ο εμβληματικός ηθοποιός Μίμης Φωτόπουλος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης
  • Ημέρα Αγνοουμένων (Κύπρος)
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων
  • Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Γεγονότα

  • 1675: Ο Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το μακρύ s (∫) ως σύμβολο του ολοκληρώματος στο λογισμό.
  • 1787: Η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ Ντον Τζοβάννι κάνει πρεμιέρα στην Πράγα.
  • 1863: Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον Ελβετό Ερρίκο Ντινάν.
  • 1912: Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει στην υπό το στρατηγό Θεοδώροφ βουλγαρική μεραρχία του Ρίλου να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπει, όμως, για λόγους αβροφροσύνης, την είσοδο δύο ταγμάτων, επικεφαλής των οποίων είναι οι βούλγαροι πρίγκιπες Κύριλλος και Βόρις.
  • 1922: Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Μουσολίνι, μία μέρα μετά τη Μεγάλη Πορεία του τελευταίου προς τη Ρώμη.
  • 1923: Περίπου ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσει την Τουρκική Δημοκρατία.
  • 1929: «Μαύρη Τρίτη» στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή όπως αλλιώς θα μείνει στην ιστορία «Το Μεγάλο Κραχ». Εκατομμύρια τίτλοι μετοχών γίνονται απλά χαρτιά, χάνοντας την αξία τους.
  • 1956: Έναρξη της κρίσης του Σουέζ. Δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν στο Σινά και πιέζουν της αιγυπτιακές δυνάμεις προς τη Διώρυγα του Σουέζ.
  • 1959: Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 18 επιβαίνοντες ανασύρονται νεκροί.
  • 1966: Καταστρεπτικός σεισμός χτυπά την περιοχή Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με απολογισμό 1 νεκρό, 10 βαριά τραυματίες και 10.000 άστεγους.
  • 2004: Το Αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ένα απόσπασμα από ένα βίντεο του σαουδάραβα ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν όπου λαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης το 2001 και αναφέρεται στις προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α.
  • 2005: Βομβιστικές επιθέσεις στο Νέο Δελχί της Ινδίας σκοτώνουν πάνω από 60 άτομα.

Γεννήσεις

  • 1936: Πάρη Λεβέντη, ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1959.
  • 1969: Γιώργος Δώνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1969: Ελένη Μενεγάκη, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια
  • 1970: Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής
  • 1971: Γουϊνόνα Ράιντερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γουαϊνόνα Λόρα Χόροβιτς, αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1977: Βασίλης Μπισμπίκης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1980: Μπεν Φόστερ, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1911: Τζόζεφ Πούλιτζερ, ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του.
  • 1949: Γκεόργκι Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ, (Γιώργος Γεωργιάδης), Ελληνοαρμένιος μύστης και δάσκαλος.
  • 1965: Μεχντί μπεν Μπαρκά, Μαροκινός πολιτικός
  • 1972: Βίκτορ Μίλνερ, Αμερικανός κινηματογραφιστής
  • 1979: Κωνσταντίνος Μαρής, Έλληνας πολιτικός
  • 1981: Στυλιανός Μαυρομιχάλης, Έλληνας δικαστικός και πολιτικός
  • 1986: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
  • 2006: Μαρία Καλουτά, Ελληνίδα ηθοποιός

 

