Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΣΤΑΤ: Το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία