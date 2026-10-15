Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας
- Διεθνής Ημέρα Πιστωτικής Ένωσης
- Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού
- Ημέρα Υγείας του Μαστού
- Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών
Γεγονότα
- 533: Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχηδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φύλο γερμανικής προελεύσεως.
- 1837: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα (Σχολείο των Τεχνών).
- 1902: Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κω.
- 1940: Κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Μεγάλος Δικτάτωρ».
- 1940: Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
- 1944: Αγγλικά στρατεύματα υπό το Στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι αποβιβάζονται στην Ελλάδα. Διαδηλώσεις δεξιών πολιτών δέχονται προπηλακισμούς από μέλη του ΕΑΜ, ενώ αριστερές διαδηλώσεις θα χτυπηθούν ένοπλα, από τα πυρά σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη εαμικών οργανώσεων και τραυματίστηκαν 82.
- 1962: Ξεσπά η Κρίση των Πυραύλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα, από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
- 1993: Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα.
- 2003: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής (4.104 ψήφους) αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της EΠO, για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων πενήντα χρόνων.
Γεννήσεις
- 70 π.Χ.: Βιργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Αινιάδα». (Θαν. 21/9/19 π.Χ.)
- 1810: Σίμων Σίνας, Βιεννέζος βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι, επίσης, η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. (Θαν. 15/4/1876)
- 1844: Φρίντριχ Νίτσε, Γερμανός φιλόσοφος. (Θαν. 25/8/1900)
- 1850: Αλέξανδρος Μωραϊτίδης,Έλληνας συγγραφέας. (Θαν. 25/10/1929)
- 1926: Μισέλ Φουκώ, Γάλλος φιλόσοφος. (Θαν. 25/6/1984)
- 1977: Νταβίντ Τρεζεγκέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής.
- 1968: Ντιντιέ Ντεσάν, Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής.
- 1979: Ντορέττα Παπαδημητρίου, Ελληνίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια.
- 1983: Αντρέας Ίβανσιτς, Αυστριακός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1564: Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο: «De Humani Corporis Fabrica» («Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος»). (Γεν. 31/12/1514)
- 1956: Ζιλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας. (Θαν. 14/10/1873)
- 1964: Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Μπρόντγουεϊ. (Γεν. 9/6/1891)
- 1980: Απόστολος Νικολαΐδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. (Γεν. 19/6/1896)
- 1987: Τομά Σανκαρά, Αφρικανός στρατιωτικός ηγέτης. (Θαν. 15/10/1987)