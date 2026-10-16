Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου – Στα ανοιχτά παραμένει καράβι από Χάλκη με 120 επιβάτες

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Αναστάτωση στο λιμάνι της Καμείρου Σκάλας στη Ρόδο, καθώς φορτηγό πλοίο που μεταφέρει ελαφρόπετρα έχει πλαγιοδετήσει στην προβλήτα, χωρίς άδεια.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί η προβλήτα και να μην μπορεί να δέσει το επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο Χάλκη – Ρόδο.

Λόγω του αποκλεισμού, το επιβατηγό πλοίο παραμένει στα ανοιχτά του λιμανιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε αυτό επιβαίνουν 120 άτομα, ανάμεσα στα οποία και μία έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μετακίνηση του φορτηγού πλοίου δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, καθώς στο σκάφος βρίσκεται μόνο το πλήρωμα και όχι ο καπετάνιος.