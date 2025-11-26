Πύργος: Ελεύθεροι υπό όρους οι 2 ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά την πολύωρη απολογία τους στην Ανακρίτρια Ηλείας.

Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα, και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι κατά την απολογία τους.

 

