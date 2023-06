«Πέθαναν» την Νάνα Μούσχουρη με fake ανάρτηση του υπηρεσιακού υπουργού Πολιτισμού

Χαμός επικράτησε πριν από λίγη ώρα στα social media, καθώς κυκλοφόρησε η είδηση ότι «πέθανε» η εμβληματική Ελληνίδα ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη.

Η ψευδής είδηση ανακοινώθηκε από έναν fake λογαριασμό στο Twitter που έφερε το όνομα και τη φωτογραφία του υπηρεσιακού Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιώργου Κουμεντάκη.

I receive now from Paris the sad news of the death of Greek greatest singer Nana Mouskouri. pic.twitter.com/PgPGQItnqn

— Γιώργος Κουμεντάκης G. Koumendakis (@MinGKoumentakis) June 14, 2023