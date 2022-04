Πάρτι στο Twitter με τον τυφώνα Malakas

Το όνομα Malakas έφερε η πρώτη τροπική καταιγίδα του 2022 στην Ασία. Η είδηση του τυφώνα στις Φιλιππίνες δεν άργησε να φτάσει στην Ελλάδα για ευνόητους λόγους, με το #malakas να τρεντάρει στο twitter.

Σημειώνεται ότι στα φιλιππινέζικα malakas σημαίνει δυνατός ή δυναμικός.

You certainly have a Greek guy with humor in your office #Malakas https://t.co/V8CzHiCeo5

I’d like to see Greek colleagues and friends trying to do any work/study on this event. Please include me in your team #Malakas https://t.co/uPEeFJGzkN

— Michalis Diakakis (@M_Diakakis) April 8, 2022