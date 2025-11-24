Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, καθώς οι καβγάδες τους ήταν συχνοί, όπως και τα αρνητικά επεισόδια στα οποία πρωταγωνιστούσαν.

Οι νέες πληροφορίες και οι μαρτυρίες για την οικογενειακή τραγωδία που εξελίχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11) στο Λουτρό, συγκλονίζουν. Ο 47χρονος αδελφός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα ψαλίδι. Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία θεωρείται ο 44χρονος αδελφός του, με τον οποίο είχε συχνές και βίαιες προστριβές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις πρωινές ώρες σήμερα ξέσπασε άλλος ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στα δύο αδέλφια, μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο και η λογομαχία μετατράπηκε σε βίαιη σύγκρουση με τον 47χρονο να τραυματίζεται θανάσιμα από ψαλίδι, που φέρεται να κρατούσε ο 44χρονος αδελφός του.

«Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι»

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε στις 5:15 σήμερα το πρωί, όταν ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ηλικίας 48 ετών, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια, αναφέροντας σε κατάσταση πανικού πως «μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι».

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέσα στη μονοκατοικία εντόπισαν τον 47χρονο βαριά τραυματισμένο, χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 44χρονος δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο ίδιος φέρει τραύματα στο πρόσωπο, που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Η μαρτυρία γείτονα

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» περιγράφει μία κατάσταση, που εδώ και καιρό προκαλούσε ανησυχία στη γειτονιά.

«Είναι αλκοολικά τα παιδιά. Είχαν συνέχεια τσακωμούς. Έπρεπε να τους είχαν μαζέψει εδώ και πολύ καιρό, είναι αδέσποτα τα παιδιά, τι να σας πω, είναι εγκαταλελειμμένοι. Είναι δύο αδέλφια, ο ένας κυνηγάει τον άλλον», λέει αρχικά ο κάτοικος.

«Δεν τους βλέπουμε καθόλου, δεν έρχονται εκεί στη γειτονιά, βγαίνουν στον δρόμο πάνω, σταματάνε αυτοκίνητα, κάνουν φασαρίες και τέτοια. Σταματάγανε τα αυτοκίνητα για να τους δώσουν λεφτά», προσθέτει ο ίδιος στη μαρτυρία του.

Όπως μεταδόθηκε, μάλιστα, σύμφωνα με έναν γείτονα είχε συμβεί κι άλλο βίαιο περιστατικό στο παρελθόν. Όταν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες είχε πάει να προσφέρει τρόφιμα στα αδέλφια, εκείνοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν.

Η κατάσταση που επικρατούσε στην οικογένεια επιδεινώθηκε δραματικά μετά τον θάνατο της μητέρας τους, πριν από τρία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ο μεγαλύτερος αδελφός δουλεύει ως διανομέας.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.

Δείτε το βίντεο: