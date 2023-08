Νέα Φιλαδέλφεια: Νέο ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο με την καταδρομική των Κροατών χούλιγκαν

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, που καταγράφει τα άγρια επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Είναι βράδυ Δευτέρας, και φίλοι της ΑΕΚ με τις παρέες τους βρίσκονται έξω από το γήπεδο της ομάδας, όταν ενημερώνονται ότι φτάνουν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Κάποιοι κινούνται προς το μέρος των δραστών, από περιέργεια για να δουν τι συμβαίνει. Όμως, όταν κάνουν την εμφάνισή τους οι Κροάτες χούλιγκαν η νύχτα γίνεται μέρα από τις φωτοβολίδες που εκσφενδονίζουν προς την πλευρά των φίλων της «Ένωσης». Η δολοφονική επίθεση των εφοδιασμένων με πολεμοφόδια χούλιγκαν ξεκινά. Λίγο μετά, ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής θα έπεφτε νεκρός από την μοιραία μαχαιριά που του κατάφεραν στο μπράτσο.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 11, 2023