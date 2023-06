Ναυάγιο στην Πύλο: Τα πρώτα πλάνα από το σημείο των ερευνών για αγνοούμενους – ΒΙΝΤΕΟ

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα πρώτα πλάνα από το σημείο των ερευνών για τον εντοπισμό και την διάσωση αγνοούμενων μεταναστών, μετά το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους ανοιχτά της Πύλου.

Τα πλάνα, που εντόπισε και μεταδίδει το BBC, τραβήχτηκαν από άνθρωπο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Beyond, το οποίο έτυχε να περνά από την περιοχή των ερευνών, την Τετάρτη.

Στις εικόνες διακρίνονται παραπλέοντα σκάφη, μία φρεγάτα και ένα ελικόπτερο που πετάει πάνω από την θαλάσσια περιοχή όπου βυθίστηκε το σκάφος, παρασύροντας στον θάνατο εκατοντάδες μετανάστες, μεταξύ των οποίων και γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα στο αμπάρι του σκάφους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων.

Δείτε τα πλάνα:

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 16, 2023