Mad Clip: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του FY για την Porsche

Ο πιο στενός φίλος του Mad Clip, ο FY, μιλά για πρώτη φορά για τον θάνατο του κολλητού του στην εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1 και αποκαλύπτει πως ο τράπερ σκόπευε να πουλήσει την Porsche, μέσα στην οποία τελικά έχασε τη ζωή του.

“Ήμασταν οικογένεια, για εμένα ήταν ο μεγάλος αδελφός” λέει και το πρόσωπό του μαρτυρά την αγάπη του για τον φίλο του που χάθηκε στην άσφαλτο. Αναφέρεται στο μεγάλο γκράφιτι που έκανε για τον Mad Clip λέγοντας “ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα περάσει και θα το δει”.

Συγκεκριμένα για την Porsche, ο FY αποκάλυψε: “Ήθελε να το πουλήσει. Το είχε βάλει στο γκαράζ και έλεγε πως δεν ήθελε να του βάλει άλλα χιλιόμετρα. Έτρεχε αλλά ήταν στιβαρό τιμόνι”.

“Έχω ορκιστεί στη μνήμη του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξανατρέξω με το αυτοκίνητο” υποστήριξε και πρόσθεσε πως “όταν αγαπάς το αυτοκίνητο που έχεις από τον θόρυβο που θα κάνει η μηχανή όταν το ανοίξεις θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακόμη και τα ελαστικά, δεν είναι άνθρωπος που δεν θα καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά”.

Στο ίδιο τραπέζι με τον Mad Clip πριν από το δυστύχημα

Η τελευταία φορά που είδε τον κολλητό του ήταν δυο ώρες πριν από το δυστύχημα, καθώς όπως είπε κάθονταν στο ίδιο τραπέζι. Μάλιστα ο FY του ανέφερε πως ήθελε να μιλήσουν για κάποια προσωπικά του ζητήματα.

Ακόμη αρνείται να πιστέψει πως ο φίλος του έχει χαθεί και ομολογεί ότι του λείπει πολύ. “Πραγματικά ένιωσα πως έχασα ένα μέρος της καρδιάς μου”.

Μιλώντας για τη μοιραία νύχτα, ο ίδιος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο του δυστυχήματος και μάλιστα ακολούθησε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Όπως εξομολογείται, αδυνατούσε να πιστέψει πως ο φίλος του χάθηκε και γι’ αυτό φεύγοντας από το νοσοκομείο τον πήρε τηλέφωνο. “Τον είδα μέσα στη γη και ακόμη δεν το πιστεύω λέει”, προσπαθώντας να κρύψει τα δάκρυά του.

Το εντυπωσιακό γκράφιτι του FY για τον Mad Clip

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 111 (@priince.fy)

Ο αποχαιρετισμός του FY στον Mad Clip μέσα από το Instagram

“Σήμερα αδερφέ μου, όλη η χώρα σε είδε να στέφεσαι, να γίνεσαι βασιλιάς… Έχασα ένα μεγάλο κομμάτι τις καρδιάς μου αλλά ξέρω ότι κέρδισα έναν φύλακα άγγελο… Χαίρομαι που δυο ώρες πριν φυγεις σε χαιρέτισα και σου είπα ότι σ’αγαπάω. Τα λόγια είναι περιττά, σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες, όσα ρίσκαρες και θυσίασες για μένα. Από τότε που κοιμόμουν στο σαλόνι σου πόσα βράδια το 2018 μέχρι όλη την καραντίνα που περάσαμε να παίζουμε παιχνίδια και να τρώμε σχεδόν κάθε βράδυ, we came a long way big bro . Ima keep your legacy going! Long live my brother. LEGEND!”