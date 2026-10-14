Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην Καλλιθέα λόγω νυχτερινού αγώνα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Kallithea Night Run 2026».

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Kallithea Night Run
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Kallithea Night Run 2026».
  • Από τις 18:30 έως τις 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα μεταξύ των οδών Σκίπη – Σκρα και της λεωφόρου Ποσειδώνος.
  • Παράλληλα, από τις 16:00 έως τις 23:00 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ της λεωφόρου Ποσειδώνος και της οδού Πεισιστράτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Kallithea Night Run 2026».

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., από τις 18:30 έως τις 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα μεταξύ των οδών Σκίπη – Σκρα και της λεωφόρου Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή).

Παράλληλα, από τις 16:00 έως τις 23:00 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ της λεωφόρου Ποσειδώνος και της οδού Πεισιστράτου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Δημοσθένους ή άλλων παράλληλων οδών της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η κάθετη διέλευση της λεωφόρου θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Χαροκόπου και Αγίων Πάντων.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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