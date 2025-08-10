Κηφισιά: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν προσπάθησε να τους αποτρέψει να σπάσουν παγκάκια, στην Κηφισιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κόκκοτα 2, κοντά στο Άλσος Κηφισιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μια αστυνομικός, 46 ετών, η οποία ήταν εκτός υπηρεσίας, περνούσε από το σημείο, όταν είδε τους ανήλικους να σπάνε τα παγκάκια και επιχειρήσεις και προσπάθησε να τους αποτρέψει. Ο ένας από αυτούς, όμως, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Λίγο αργότερα οι ανήλικοι συνελήφθησαν από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια σε βάρος του ενός, και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αυτού που τραυμάτισε την αστυνομικό.

Οι δύο 14χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.