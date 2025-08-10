Κηφισιά: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν προσπάθησε να τους αποτρέψει να σπάσουν παγκάκια, στην Κηφισιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κόκκοτα 2, κοντά στο Άλσος Κηφισιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μια αστυνομικός, 46 ετών, η οποία ήταν εκτός υπηρεσίας, περνούσε από το σημείο, όταν είδε τους ανήλικους να σπάνε τα παγκάκια και επιχειρήσεις και προσπάθησε να τους αποτρέψει. Ο ένας από αυτούς, όμως, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Λίγο αργότερα οι ανήλικοι συνελήφθησαν από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια σε βάρος του ενός, και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αυτού που τραυμάτισε την αστυνομικό.

Οι δύο 14χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:55 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μεγάλη φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά καίει γεωργική έκταση στη Νεάπολη κα...
18:40 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – «Απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη και για την νέα φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πρέβε...
18:13 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς που αναζωπυρ...
18:10 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος: Όπου «φύγει – φύγει» οι ταξιδιώτες, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής – Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα – Δείτε φωτογραφίες

Κορυφώνεται ενόψει του Δεκαπενταύγουστου η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού, που εγκαταλεί...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια