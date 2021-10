Κακοκαιρία “Μπάλλος”: ΒΙΝΤΕΟ μέσα από το βυθισμένο λεωφορείο – Τι λέει επιβάτης στο enikos.gr

Συγκλονίζουν οι εικόνες μέσα από το λεωφορείο που βυθίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από το λεωφορείο με το νερό να φτάνει το ένα μέτρο. Μάλιστα σχημάτισαν ανθρώπινη «αλυσίδα», για να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

Στο βίντεο μέσα από το λεωφορείο ακούγονται αρκετοί επιβάτες να τονίζουν ότι φοβούνται να κατέβουν, παρότι το όχημα είχε αρχίσει να γεμίσει νερά. Λίγη ώρα αργότερα το λεωφορείο είχε βυθιστεί ολόκληρο κάτω από το νερό.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

