Ιράν: Επαναπατρίζεται ο Έλληνας δόκιμος του πλοίου «St Nikolas»

Δυνατός κατέστη ο επαναπατρισμός του Έλληνα δόκιμου πλοίαρχου που επέβαινε στο πλοίο St. Nikolas, το οποίο κατελήφθη από στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν ενώ έπλεε 50 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Σοχάρ, στο Ομάν.

Πρόκειται για τον Έλληνα δόκιμο, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδος στο Ιράν, επιβιβάστηκε σε πτήση επιστροφής προς Αθήνα.

Το «St Nikolas» έπλεε φορτωμένο με 145.000 μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ με κατεύθυνση την Αλιάγκα (Τουρκία) μέσω Σουέζ, όταν κατελήφθη το πρωί της 11ης Ιανουαρίου στα ανοιχτά του Ομάν.

Κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ενέργειες του Πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη Στυλιανού Γαβριήλ, που έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός του Έλληνα ναυτικού που επέβαινε στο πλοίο St Nikolas ο οποίος και κατευθύνεται αυτή την ώρα προς την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Empire Navigation Inc. ενημέρωσε ότι είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απελευθέρωση του νεότερου μέλους του αιχμαλωτισθέντος πληρώματος.

«Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ασφαλή απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 18 ναυτικοί, που εξακολουθούν να βρίσκονται επάνω στο δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους” τονίζεται στην ανακοίνωσή της Empire Navigation Inc.

Προστίθεται επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον Πρέσβη των Φιλιππίνων στο Ιράν, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το πλοίο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές.

Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων καταβάλλει από την πρώτη κιόλας μέρα του περιστατικού συνεχείς διαπραγματευτικές προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή και των υπολοίπων ναυτικών που είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι το πλοίο κατελήφθη από ομάδα ενόπλων ενώ έπλεε φορτωμένο με περίπου 145.000 μετρικών τόνους αργού πετρελαίου, έχοντας ξεκινήσει από τη Βασόρα στο Ιράκ με προορισμό την Aliaga στην Τουρκία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Όπως έχουν μεταδώσει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το φορτίο του πλοίου κατασχέθηκε μετά από δικαστική εντολή από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό.

Δείτε βίντεο που διέρρευσαν οι Ιρανοί για την επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ

