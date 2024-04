Η Ελένη Ανδρεάδη στον Realfm 97,8 για το «Save the bee – The Parnitha Bee Project» και την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας στην Πάρνηθα

Μέσα από το πρόγραμμα «SAVE THE BEE – The Parnitha Bee Project», ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ιkos και η TÜV AUSTRIA Hellas αντικαθιστούν τα 75 καταγεγραμμένα μελίσσια με 1,5 εκατ. μέλισσες που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές των προηγουμένων ετών, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Bee for Planet, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της πολύτιμης βιοποικιλότητας του σημαντικότερου πνεύμονα της Αττικής.

Η Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Sani/Ikos μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 για την προσπάθεια που γίνεται.

«Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την TÜV AUSTRIA Hellas και υλοποιούμε σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό φορέα Βee for Planet και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με στόχο να ενισχύσουμε τη φυσική αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην Πάρνηθα, η οποία έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των πυρκαγιών, αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε τα μελίσσια που κάηκαν, φροντίζοντας βέβαια για την τροφή και την καθημερινή τους φροντίδα για τα επόμενα τρία χρόνια» σημείωσε.

«Οι μέλισσες είναι από τους σημαντικότερους επικονιαστές της φύσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση και αναγέννηση της βιοποικιλότητας – ειδικά μετά από καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές. Με την εγκατάσταση 75 μελισσιών σε τρία κομβικά σημεία του βουνού, στους Θρακομακεδόνες, τη Φυλή και τη Βαρυμπόμπη, και απελευθερώνοντας 1,5 εκατομμύρια μέλισσες στην περιοχή, εκτιμούμε ότι θα ωφεληθεί μία έκταση άνω των 235 χιλιάδων στρεμμάτων, από τα 300 χιλιάδες στρέμματα που είναι η συνολική έκταση της Πάρνηθας. Μέσα από τη διαδικασία της επικονίασης, προβλέπεται να γονιμοποιηθούν πάνω από 19 δισεκατομμύρια φυτά και λουλούδια, σε ορίζοντα τριετίας, προσελκύοντας με τη σειρά τους άλλα έντομα, πουλιά, καθώς και άλλα είδη ζώων. Έτσι, ο σημαντικότερος πνεύμονας της Αττικής θα αναζωογονηθεί με φυσικό τρόπο» πρόσθεσε.