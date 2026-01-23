Γιώργος Βελισσάρης: Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο γνωστός τραγουδιστής – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

  • Ο Γιώργος Βελισσάρης βιώνει στιγμές μεγάλης χαράς, καθώς έγινε παππούς για πρώτη φορά, αφού η κόρη του, Δώρα Βελισσάρη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.
  • Η γέννηση του μωρού έγινε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) σε κλινική της Πάτρας, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται τη χαρά του μέσω δύο τρυφερών φωτογραφιών στο Instagram.
  • Στην τρυφερή ανάρτησή του στο Instagram, ο Γιώργος Βελισσάρης έγραψε: «Σήμερα η κόρη μου με έκανε παππού για πρώτη φορά. Καλωσόρισες στη ζωή μας μικρέ μου πρίγκιπα…».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Βελισσάρης: Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο γνωστός τραγουδιστής – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ο Γιώργος Βελισσάρης βιώνει στιγμές μεγάλης χαράς, καθώς έγινε παππούς για πρώτη φορά, αφού η κόρη του, Δώρα Βελισσάρη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η γέννηση του μωρού έγινε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) σε κλινική της Πάτρας. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας δύο τρυφερές φωτογραφίες με τη Δώρα Βελισσάρη. Στη μία, ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη νέα μανούλα, ενώ στη δεύτερη, η κόρη του κρατά αγκαλιά τον νεογέννητο γιο της, λάμποντας από ευτυχία.

«Σήμερα η κόρη μου με έκανε παππού για πρώτη φορά. Καλωσόρισες στη ζωή μας μικρέ μου πρίγκιπα. Να είσαι πάντα γερός, τυχερός και ευτυχισμένος. Περήφανος παππούς & περήφανος μπαμπάς», έγραψε ο Γιώργος Βελισσάρης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο τραγουδιστής, που έχει μιλήσει πολλές φορές με αγάπη για την οικογένειά του, έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του μια ιδιαίτερη ιστορία για τη σύζυγό του: «Τη γυναίκα μου δεν μου την έδιναν ο πεθερός και η πεθερά και την έκλεψα τρεις φορές. Ήταν 15 χρονών, όταν την πήρα», είχε πει χαρακτηριστικά.

15:52 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

