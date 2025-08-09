Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Εντοπίστηκε γκαζάκι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας στον RealFM, υπογράμμισε ότι στο δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Ανατολική Αττική, αυτό του Αγίου Νικολάου, εντοπίστηκε γκαζάκι, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στις Αρχές.

Ο ίδιος μιλώντας και στην ΕΡΤ έκανε ξεκάθαρα λόγο για εμπρησμό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ήδη οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με την πύρινη λαίλαπα, σε δύο νέα μέτωπα. Σε εκείνο του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, όπου και εντοπίστηκε γκαζάκι, εθεάθη να φεύγει με μηχανάκι από την περιοχή ένα άτομο που κινούνταν ύποπτα στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 06:22 το πρωί, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο.