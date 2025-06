ΕΛΠΙΔΑ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Riviera Shopping For a Good Cause

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που για ακόμα μια φορά άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, πραγματοποιήθηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, το Riviera Shopping For a Good Cause, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2025, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel στη Βουλιαγμένη.

Για την μεγάλη επιτυχία του Riviera Shopping ένωσαν τις δυνάμεις τους 74 μεγάλες εταιρείες προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!

Από τις 12 το μεσημέρι που άνοιξαν οι πόρτες του Riviera Shopping και μέχρι αργά το βράδυ οι φίλοι του Σωματείου κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του Four Seasons Astir Palace Hotel προκειμένου να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ» και να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και η κυρία Μαριάννα Λαιμού, επικεφαλής του ELPIDA Youth, καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

«Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση για την στήριξη του κόσμου στην «ΕΛΠΙΔΑ», για την αγάπη και την ευαισθησία της ελληνικής κοινωνίας. Στα 35 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου μας, η αγκαλιά για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, αποκτάμε όλο και περισσότερους συμμάχους και αυτό δίνει σε όλους μας μεγάλη δύναμη. Θα ήθελα ολόθερμα να ευχαριστήσω όλους τους επισκέπτες καθώς και τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς που ήταν στο πλευρό μας!», δήλωσε η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Οι επισκέπτες του Bazaar στήριξαν με τις αγορές τους το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» επιλέγοντας τα μοναδικά καλοκαιρινά προϊόντα του eshop του Σωματείου και ιδιαίτερα τα προϊόντα της νέας σειράς In the Pink που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Μια νέα σειρά που αποτυπώνει μια θετική στάση ζωής, γεμάτη υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία, αξίες που στηρίζουμε με αγάπη για κάθε παιδί.

Ανάρπαστη έγινε και η συλλεκτική tote bag που σχεδίασε η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, καθώς οι επισκέπτες του Riviera Shopping είχαν την δυνατότητα να προσωποποιήσουν τις τσάντες τους με το μονόγραμμά τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και διαδικτυακά για όσους κάνουν τις παραγγελίες τους μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Σωματείου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές επιλέγοντας ανάμεσα σε μοναδικά προϊόντα 61 αγαπημένων brands, και συγκεκριμένα: 2803 FASHION LOFT, ALALEON, ALEXANDRA KOUMBA, ΑLL ABOUT EVE, AMPHORA COLLECTION, ANGELINA, ANTONIA KARRA, AtoJ, BIG LITTLE ONES, DESIGN LOFT SHOWROOM, DIRTY LAUNDRY, DR VILLY SKINCARE, EPTA THE CONCEPT STORE, EYE-Q OPTICAL STORES, FAYEMAR, FEM GLYFADA & PAROS, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, GIORGIA P, IBO MARACA, ÎLE DES RÊVES, ILEANA MAKRI, KIDDOBOO, KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIVELE JEWELS, LOVE FOR WAVES, MAA BOO SWIMWEAR, MARCH THE BRAND, MARIA ZOUPOU, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MEYIA, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NATUS MARRAKECH, NEW MOON, OCEAN HERO, PAJA TOQUILLA, REMEDI, REVE DE LA MAISON, ROSINA PERFUMERY, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SISSY FEIDA INTERIORS, SOLID FASHION CONCEPT, SORBET ISLAND, STORYBOOK, THE HIPPO AND THE DONKEY, THE MAMACITA STORE, THE MOJO WORLD, THE SECRET GARDEN, THE WONDER ROOM, THERINOS, TWO MONKEYS, VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, WINGS LEATHER BAGS. Οι εταιρείες αυτές θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Στον υπαίθριο χώρο του Nafsika Plateia οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την μοναδική θέα στην θάλασσα, ενώ τους περίμεναν και πολλές εκπλήξεις, καθώς για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89,8 με τους παραγωγούς Πέτρο Πολυχρονίδη και Ράνια Αντωνάκη εξέπεμπαν ζωντανά, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ», και συγκεκριμένα τους: Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Γιάννη Πλούταρχο, Πέτρο Ιακωβίδη, Αναστασία, Πάνο Κιάμο, Κατερίνα Λιόλιου.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα Three Cents Artisanal Beverages, μέλος του χαρτοφυλακίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον, προσέφεραν δωρεάν αναψυκτικά της αγαπημένης σειράς, και το CHILLBOX προσέφερε δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους. Τα καταστήματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΕΞΗ Bakery & Cafe προσέφεραν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, ενώ οι BARFLIES ετοίμαζαν δροσιστικά smoothies, αναψυκτικά και ποτά, προσφέροντας μέρος από τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο μας. Εκεί ήταν και το FYSTIKI SHOP με πρωτότυπες γευστικές προτάσεις βασισμένες στους ξηρούς καρπούς αλλά και υπέροχο καφέ Illy, όπως και το CHAMOMILE LIVING αλλά και το PHIL’S GRANOLA με υγιεινές γευστικές προτάσεις!

Στην οργανωτική επιτροπή του Riviera Shopping for a Good Cause συμμετείχαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Νάσια Θανοπούλου, Αλίνα Μινέτα και Μαρία Κουρούπη.

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Four Seasons Astir Palace Hotel και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά, και βέβαια σε όλα τα μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές του Σωματείου που συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες και στους: Ελίνα Σμπώκου, Only for you και Events The Secret Garden για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, την εταιρεία Target Security για την φύλαξη του χώρου, την εταιρεία FSD Event Logistics για την υποστήριξη της εκδήλωσης και τη Stefania Frangista για την ευγενική δωρεά.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι επισκέπτες του Riviera Shopping for a Good Cause είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία της Diana Ross που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στις 16 Ιουλίου 2025 και μέρος των εσόδων θα δοθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.