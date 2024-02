Εκδήλωση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανοίγει σήμερα η δυνατότητα διαδικτυακής εγγραφής

Ανοίγει σήμερα η δυνατότητα διαδικτυακής εγγραφής για τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας που συνδιοργανώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού (EHF) με το CERSA, ερευνητικό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και του Université Paris-Panthéon-Assas με θέμα:

Tα Γλυπτά του Παρθενώνα Νέες προοπτικές στη συζήτηση επαναπατρισμού

9 Μαρτίου 2024, 9:30 π.μ.

Université Paris-Panthéon-Assas, Salle des conseils

12 place du Panthéon

75005 Paris

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

Ιωάννης Λέφας, Parthenon Project

Κατερίνα Τιτή, Centre national de la recherche scientifique (France)

Άγγελος Χανιώτης, Institute for Advanced Study Princeton

Andrew Wallace-Hadrill, OBE, University of Cambridge;

British Committee for the Reunification of the Parthenon Marbles

Sarah Worthington, DBE, LSE and University of Cambridge;

Trustee, British Museum