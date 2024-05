ΔΟΥ Χαλκίδας: Ποσά εκβιασμών, σούπερ μάρκετ, διακοπές και… στίχους του «Suicidal» – Όλα όσα έγραφε στο σημειωματάριο η διευθύντρια

Αποκαλυπτικό για τα «έργα και τις ημέρες» του κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας αλλά και για τη δράση της 52χρονης διευθύντριας, την οποία τα άλλα μέλη αποκαλούσαν «μεγάλη» λόγω του αρχηγικού ρόλου της.

Έξοδα για σούπερ μάρκετ, διακοπές, φροντιστήρια ήταν μόνο μερικά από αυτά που φέρεται να σημείωνε στο ημερολόγιό της, η διευθύντρια της ΔΟΥ στη Χαλκίδα, εκτός από τα χρήματα που λάμβανε από τους εκβιασμούς των επιχειρηματιών.

Χθες, Παρασκευή 24/5, η διευθύντρια και μία ακόμη υπάλληλος προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ενώ οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πάντως, στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και άλλα πρόσωπα με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Χαλκίδα: Οι λεπτομέρειες για τους εκβιασμούς των εφοριακών

Στο ημερολόγιο που φέρεται να ανήκει στη διευθύντρια της ΔΟΥ, αναγράφονται με λεπτομέρειες τα ποσά από τους επιχειρηματίες που το κύκλωμα των εφοριακών φέρεται να εκβίαζε.

Μάλιστα η φερόμενη ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος σημείωνε λεπτομερώς τι θα χρειαστεί για τις οικογενειακές διακοπές, υπολογίζοντας τα έξοδα με χρήματα από τους εκβιασμούς.

Στο σημειωματάριό της υπάρχουν πολλά ονόματα και επιχειρήσεις από διάφορες περιοχές, ενώ τα ποσά κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 11.000 ευρώ.

Οι σημειώσεις της αφορούσαν και στα έξοδα της καθημερινότητας, όπως σούπερ μάρκετ, φροντιστήρια, βενζίνη, τσιγάρα, διακοπές κ.ά.

Παράλληλα σε μία από τις σελίδες είχε γράψει τους παρακάτω στίχους του τραγουδιού Suicidal.

«You taught a lesson to me that I had to learn

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

I said, “I loved you” and I wish I never did

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch»

Το μεγαλύτερο όμως μέρος του ημερολογίου ήταν κατειλημμένο από ονόματα μελών της οργάνωσης, εκβιαζόμενων επιχειρηματιών και χρηματικών ποσών συνοδευόμενων από σχετικές ημερομηνίες.

Έργα και ημέρες του κυκλώματος εκβιαστών εφοριακών

Η «Μεγάλη» κανόνιζε τα πάντα από το γραφείο της και κατηγορείται να ήταν η αρχηγός του κυκλώματος εκβιαστών εφοριακών. Τις στρατολογήσεις, τις επικοινωνίες, τους μεσάζοντες ακόμη και τις συναντήσεις με τα θύματα.

Δείτε διαλόγους:

Προϊσταμένη: Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας πολλές χιλιάδες ευρώ είναι μούσι τελείως και φαίνονται. Που σημαίνει θα πρέπει να τα αφαιρέσει αλλιώς θα βγει φόρος

Διεκπεραιώτρια: Ε ας τα αφαιρέσει να βγει φόρος ή αλλιώς πες θα πάμε έτσι

Προϊσταμένη: Ναι τέλος πάντων εντάξει άσε θα την φοβίσω λίγο

Τα ποσά των εκβιασμών τα κανόνισαν είτε διά ζώσης, είτε τηλεφωνικά με μια έπαρση και επιθετικότητα λόγω της εξουσίας που είχε.

Υπάλληλος Εφορίας Β.Ε: Μπορείς να μιλήσεις πουλάκι μου;

Προϊσταμένη Εφορίας: Ναι

Υπάλληλος Εφορίας: Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο Γ… Του είπα για την Τρίτη, μου λέει επειδή το βιάζεται

Προϊσταμένη: Εντάξει

Υπάλληλος Εφορίας: Τέσσερα χιλιάρικα εντάξει;

Προϊσταμένη: Εντάξει

Πώς νομιμοποιούσε τα χρήματα από τους εκβιασμούς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η «Μεγάλη» είχε βρει δύο τρόπους για να νομιμοποιήσει τα χρήματα των εκβιασμών. Με την αγορά ενός αυτοκινήτου αξίας 7.000 ευρώ από τον άνδρα της. Τα χρήματα δόθηκαν από τραπεζικό λογαριασμό των γονιών της και το αυτοκίνητο ήταν στο όνομα του πατέρα της. Επιπλέον συζητούσε για εργασίες σε ακίνητο συνολικού κόστους 80.000 ευρώ. Όλα αυτά με το μισθό του δημοσίου υπαλλήλου.

Προϊσταμένη Εφορίας: Η Ε. Τ… είμαι η γυναίκα του Α…. Για το… κατάλαβες

Άνδρας: Ναι, ναι Αυτό που σου λέω τώρα τα υλικά που βάζουμε είναι τοπ. Δηλαδή στο μπάνιο μπαίνει οπλισμένη πολυστερίνη

Προϊσταμένη Εφορίας: Καλά

Άνδρας: Που θα μπορούσε ξέρω εγώ αν μπει ή τοιχοποιία ή… δεν είναι πολλά

Προϊσταμένη Εφορίας: Δεν είναι πολλά. Θα μου βρει ρε συ.

Άνδρας: Δεν προσπαθώ να…

Προϊσταμένη Εφορίας: Όχι το ξέρω απλά και εγώ το συζητώ ξέρεις γιατί θα βγει γύρω στα 80.000 θα βγει αυτό