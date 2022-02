Δολοφονία Άλκη: Ο ρόλος που είχε ο κάθε δράστης στο φρικτό έγκλημα

Η άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει σοκ και οργή, ενώ έχει ανοίξει τη συζήτηση για την οπαδική βία στη χώρα μας.

Τα στόματα των συλληφθέντων έχουν ανοίξει, ενώ οι εμπλεκόμενοι έως τώρα προσπαθούν να μεταθέσουν την ευθύνη για τη δολοφονία του 19χρονου ο ένας στον άλλον.

Η ανακρίτρια έχει παραγγείλει να ληφθεί DNA από τους κατηγορουμένους προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός στη φονική επίθεση και ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός δεδομένων και των στοιχείων που έχουν βρεθεί στα όπλα και στον τόπο του εγκλήματος.

Φως στην υπόθεση και στον ρόλο του καθενός στο σκηνικό του θανάτου φαίνεται να ρίχνει και η έκθεση που απεστάλη από το Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην ανακρίτρια.

Σε αυτή κατονομάζονται 10 άτομα και ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δράστες μετέβησαν στον τόπο του εγκλήματος επιβιβαζόμενοι σε τρία επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα Citroén C3 λευκού χρώματος, ένα Renault Clio μαύρου χρώματος και ένα αυτοκίνητο Volkswagen Polo ποντικί χρώματος.

Στo λευκό όχημα, οδηγός ήταν ο C. συνοδηγός ο G., πίσω από τη θέση του οδηγού καθόταν ο Τζ. και πίσω από τη θέση του συνοδηγού ο D.

Στο δεύτερο όχημα που ακολουθούσε μάρκας Renault οδηγός ήταν ο Χ. Δ. συνοδηγός ο Σ. Στ., πίσω από τη θέση του οδηγού καθόταν ο Β. Β. Ι. και στην πίσω θέση του συνοδηγού ο Κ. Ν.

Στο τρίτο αυτοκίνητο μάρκας Wolksvagen οδηγός ήταν άγνωστος άνδρας, πιθανόν κάτοικος Ωραιοκάστρου, συνοδηγός ο Β. Αλ., πίσω από τη θέση του οδηγού κάθονταν Κ. Ι. και πίσω από τη θέση του συνοδηγού ο Κ. G.

Τα δύο πρώτα αυτοκίνητα, με την άφιξη του στο σημείο, στάθμευσαν εν μέσω της οδού Πλαστήρα, στη συμβολή με την οδό Γαζή, το δε τρίτο κινήθηκε αριστερά στην οδό Γαζή.

Περαιτέρω ο G., μόλις μετά την έναρξη της επίθεσης, δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με κράνος από την πλευρά των αμυνόμενων και αυτοτραυματίστηκε στο χέρι από πιθανώς μαχαίρι που έφερε.

Για τον G. προέκυψε ότι ο C. τον έχει καταχωρημένο στον κατάλογο του κινητού τηλεφώνου ως «Geks”. Στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Facebook messenger ο C., απέστειλε μήνυμα από το προφίλ του στον G. στις 17:53 στον οποίο γράφει «ei» «pou eisai» «pame palataki me bobo». Και ο G. του απάντησε «έλααα μπρο» και ο C. του απάντησε «psinesai ti? Ela».

Στις 18:59 πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους ηχητική κλήση στην ίδια εφαρμογή διάρκειας 37 δευτερολέπτων.

Ο C. μετέβη στον αγώνα βόλεϊ με τον G, και ένα τρίτο άτομο μη εμπλεκόμενο στην συμπλοκή, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο μάρκας Citroen.

Μετά το πέρας του αγώνα αναχώρησαν από το γήπεδο και μετέβησαν στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην παλαιών Πατρών Γερμανού όπου τους ανέμεναν υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην επίθεση.

O D. κατάγεται από την Κορυτσά και κρατούσε μαχαίρι κατά την επίθεση. Ο Κ.Ν., είναι φίλος με τον Β. – Β. και είναι μέλος του συνδέσμου οπαδών ΠΑΟΚ Μακεδόνες. Οι τέσσερις επιβαίνοντες στο Renault Clio κρατούσαν σιδερένιο σωλήνα κατά την επίθεση.

Ο Β. Αλ.– Η. κρατούσε κατά την επίθεση ξύλινο στειλιάρι, ο Κ. Ι. κρατούσε δρεπάνι, με το οποίο τραυμάτισε το θύμα και τους παθόντες.

Ο υπήκοος Αλβανίας K. κρατούσε μαχαίρι με το οποίο κατάφερε τραύματα. Στο τρίτο αυτοκίνητο Volkswagen polo, ενδέχεται να υπήρχε και πέμπτο άτομο, το οποίο να συμμετείχε στην επίθεση.

Από την ανάλυση των επικοινωνιών του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου μάρκας iPhone που κατείχε ο C., την παρατήρηση των κατασχεθέντων βιντεοληπτικών υλικών και την λοιπή αστυνομική έρευνα, προέκυψαν τα παρακάτω για τους εμπλεκόμενους:

Εσωτερικά του οχήματος μάρκας Citroen εντοπίστηκε στην χειρολαβή του συνοδηγού ίχνος καστανέρυθρης ουσίας πιθανότατα αίμα εκ του οποίου ελήφθη και σχετικό δείγμα.

Εκτιμώντας την πληροφορία ότι ο Γκ. επέβαινε στη θέση του συνοδηγού, τόσο κατά την άφιξη στον τόπο, όσο και κατά την διαφύγει και το γεγονός ότι τραυματίστηκε στο χέρι με την κεφαλή, εκτιμάται ότι πιθανόν ίχνος να προέρχεται από τραύμα του χεριού του.

Για τον Τζ. Οδ. προέκυψε ότι τυγχάνει σεσημασμένος, καθόσον έχει απασχολήσει στο παρελθόν για απείθεια και διατάραξη κοινής ησυχίας. Ο C. τον έχει καταχωρημένο στο κατάλογο του κινητού του τηλεφώνου. Έχει μαζί του επικοινωνίες στις εφαρμογές facebook messenger, ίνσταγκραμ και viber.

Στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα οκτώ εντοπίστηκε από αστυνομικούς υπηρεσίας μας να κινείται με τα πόδια με τον Γκ. στο κέντρο της πόλης.

Για τον D. R. προέκυψε ότι: σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία κατηγορούμενος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες τελούμενες από κοινού που τέλεσε 14 Μαρτίου 2019 επί της οδού Νικόλαου Πλαστήρα στην περιοχή Χαριλάου σημείο όπου έλαβε χώρα και η συμπλοκή και ανθρωποκτονία του Αλκιβιάδη Καμπανού.

Από κοινού με τον C. και άλλα δύο άτομα, οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ, όπου επιτέθηκαν απρόκλητα σε δύο οπαδούς της ομάδας του Άρη, στην στάση λεωφορείου με την ονομασία «Στροφή Πανοράματος» κατά τη διάρκεια της οποίας με αιχμηρά αντικείμενα κατάφεραν στον έναν τραύματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα στο τερματικό της υπηρεσίας μας την 3.2.2022 και ώρα 00: 40, ο D. πραγματοποίησε έξοδο από τη χώρα προς Αλβανία μέσω του μέσα του μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής, με τον πατέρα του και τη γιαγιά του.

Για τον Χ. Δ. προέκυψε ότι: το αυτοκίνητο μάρκας Renault Clio μαύρου χρώματος ιδιοκτησίας του πατέρα του είναι το δεύτερο όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες για την μετάβαση στον τόπο του εγκλήματος και την διαφυγή.

Τυγχάνει σεσημασμένος καθόσον έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. Εργάζεται σε τεχνική εταιρεία και από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2022 απουσιάζει από την εργασία του επικαλούμενος ασθένεια. Είναι κάτοικος και χρήστης τηλεφωνικής σύνδεσης.

Για τον Σ. Σ. προέκυψε ότι: είναι σεσημασμένος καθόσον έχει συλληφθεί το Νοέμβριο του 2021 κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς κατελήφθη να φέρει πάνω του ένα μεταλλικό μαχαίρι μήκους 18cm με λαμά 8cm . O C. ,έχει μαζί του επικοινωνίες στην εφαρμογή facebook messenger είναι κάτοχος και χρήστης τηλεφωνικών συνδέσεων.

Για τον Β. – Β. Ι. προέκυψε ότι είναι κάτοχος τηλεφωνικής σύνδεσης. Φίλος του Κ. Ι., όπως προκύπτει από την εφαρμογή facebook. Για τον Κ. Ν. προέκυψε ότι είναι σεσημασμένος για τα αδικήματα της «παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας», της «απρόκλητης σωματικής βλάβης» και της «παράνομης βίας» σε συνδυασμό με το άρθρο 81 για «ρατσιστικό έγκλημα», καθώς έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου «περί όπλων».

Για τον Β. Αλ. προέκυψε ότι: είναι σεσημασμένος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Για τον Κ. Ι. προέκυψε ότι: Πριν από ένα χρόνο, δέχτηκε στην περιοχή του Φοίνικα, απρόκλητη επίθεση από την ομάδα οπαδών του Άρη, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά μεταξύ άλλων στο ένα μάτι και νοσηλεύτηκε για ένα μήνα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο Κ., διατυμπάνιζε κύκλους οπαδών του, ότι θα πάρει εκδίκηση για τη ζημιά που είχε υποστεί από οπαδούς του Άρη. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες D., Χ., Σ., Κ. και K. είχαν ελεγχθεί από αστυνομικές υπηρεσίες στην Αθήνα 23 Μαΐου 2021 στον τελικό του αγώνα ΠΑΟΚ – ΟΣΦΠ.