Χανιά: 22χρονη έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ – Την εξαπάτησαν με το πρόσχημα ότι δικαιούται επίδομα

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Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Χανίων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με μια 22χρονη να χάνει μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 22χρονη κατήγγειλε πως άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, της είπε πως δικαιούται επίδομα και προκειμένου να το καταβάλει, έπρεπε να έχει τα στοιχεία της κάρτας της.

Η ανυποψίαστη γυναίκα φέρεται να του έδωσε τα τραπεζικά της στοιχεία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να χάσει 14.400 ευρώ από τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρθηκαν τα 14.400 ευρώ, ανήκει σε αλλοδαπό δικαιούχο.