Χανιά: 22χρονη έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ – Την εξαπάτησαν με το πρόσχημα ότι δικαιούται επίδομα

Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Χανίων την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όπου μια 22χρονη Χανιώτισσα έχασε 14.400 ευρώ, μέσα σε λίγα λεπτά. Άγνωστος την τηλεφώνησε προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυριζόμενος ότι δικαιούται επίδομα και της ζήτησε τα στοιχεία της κάρτας της για την καταβολή του.

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Κοινωνία

Χρήματα/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Χανίων, με μια 22χρονη να χάνει μέσα σε λίγα λεπτά, 14.400 ευρώ.
  • Άγνωστος την προσέγγισε τηλεφωνικά προσποιούμενος τον λογιστή, ζητώντας τα στοιχεία της κάρτας της, για δήθεν επίδομα.
  • Η κοπέλα έδωσε τα τραπεζικά της στοιχεία, με αποτέλεσμα να χάσει το ποσό, το οποίο μεταφέρθηκε σε λογαριασμό, αλλοδαπού δικαιούχου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Χανίων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με μια 22χρονη να χάνει μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 22χρονη κατήγγειλε πως άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, της είπε πως δικαιούται επίδομα και προκειμένου να το καταβάλει, έπρεπε να έχει τα στοιχεία της κάρτας της.

Η ανυποψίαστη γυναίκα φέρεται να του έδωσε τα τραπεζικά της στοιχεία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να χάσει 14.400 ευρώ από τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρθηκαν τα 14.400 ευρώ, ανήκει σε αλλοδαπό δικαιούχο.

 

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