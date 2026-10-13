Χανιά: 22χρονη έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ – Την εξαπάτησαν με το πρόσχημα ότι δικαιούται επίδομα

Νέα απάτη καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Χανίων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με μια 22χρονη να χάνει μέσα σε λίγα λεπτά 14.400 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 22χρονη κατήγγειλε πως άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, της είπε πως δικαιούται επίδομα και προκειμένου να το καταβάλει, έπρεπε να έχει τα στοιχεία της κάρτας της.
Η ανυποψίαστη γυναίκα φέρεται να του έδωσε τα τραπεζικά της στοιχεία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να χάσει 14.400 ευρώ από τον λογαριασμό της.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ο λογαριασμός στον οποίο μεταφέρθηκαν τα 14.400 ευρώ, ανήκει σε αλλοδαπό δικαιούχο.