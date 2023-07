Χαμός στα social media με το tweet του ΠΑΜΕ: «Ακόμη και η Barbie ετοιμάζεται να κατέβει σε απεργία»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες μία ανάρτηση του ΠΑΜΕ (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) για την πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας «Barbie» και γνωστή ηθοποιό, Μάργκοτ Ρόμπι.

Με αφορμή την απεργία του συνδικάτου των ηθοποιών SAG-AFTRA, το ΠΑΜΕ δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο η Μάργοτ Ρόμπι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, τόνισε ότι στηρίζει 100% την κινητοποίηση.

«Ακόμη και η Barbie ετοιμάζεται να κατέβει σε απεργία . Αλληλεγγύη στην απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων. Εσύ γιατί δεν έχεις γραφτεί ακόμη στο σωματείο σου;» αναφέρει το ΠΑΜΕ στην ανάρτησή του.

Το tweet του ΠΑΜΕ έχει μέχρι στιγμής πάνω από 100 χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες retweets.

Even #Barbie is ready to go on #strike !!!#WritersStrike solidarity!#ActorsStrike coming!

Why YOU have not joined your Union? pic.twitter.com/844XSn1VrT

— PAME Greece International (@PAME_Greece) July 13, 2023