Αθήνα: Συνελήφθη 57χρονος Γάλλος για απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ – Από τους πλέον καταζητούμενους της Europol – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους της Europol προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές την περασμένη Δευτέρα (2/12).

Πρόκειται για τον 57χρονο Φιλίπ Στανισλάς Αντουάν Γουασίλα, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε επενδυτές κατά 5,4 εκατ. ευρώ μεταξύ 2013 και 2014, εμφανιζόμενος ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και δικηγόρος.

Όπως αναφέρει το luxtimes.lu, ο 57χρονος Γάλλος φέρεται να έπειθε τα θύματά του να επενδύσουν σε ένα έργο για την ανάπτυξη αυτόνομων drones, υποσχόμενος σημαντικές αποδόσεις. Αντί να χρηματοδοτήσει το έργο, ο Wasila πιστεύεται ότι διοχέτευσε τα χρήματα σε έναν ιστό εταιρειών και ξένων λογαριασμών, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια για να υποστηρίξει τον «πολυτελή τρόπο ζωής του», σύμφωνα με την Europol.

Τόσο ευρωπαϊκά όσο και διεθνή εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για τον Γουασίλα τον περασμένο Απρίλιο και μέσα στον Νοέμβριο προστέθηκε στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Europol.

Η σύλληψή του στην Αθήνα τη Δευτέρα (2/12) κατέστη δυνατή χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εισαγγελίας του Λουξεμβούργου.

Philippe Stanislas Antoine Wasila, wanted by Luxembourg for defrauding investors, was arrested in Athens on Monday, 2 December. The Greek judiciary will determine whether Wasila will be extradited to Luxembourg under two European arrest warrants. https://t.co/ErwFIgSnb9 pic.twitter.com/9pHL2EPsFF

