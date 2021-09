Ασπασία Κουμλή: Πέθανε στα 37 της η coach των celebrities

Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πρoτού συμπληρώσει τα 37 η Ασπασία Κουμλή Wood. Η coach των celebrities διαγνώστηκε το 2019 με καρκίνο στο στήθος. Το τελευταίο διάστημα, η Ασπασία Κουμλή βρισκόταν στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύζυγο και την οικογένειά της.

Η Ασπασία Κουμλή έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου, όμως η είδηση έγινε γνωστή χθες μέσα από τη σελίδα της στο Instagram.

Το μήνυμα για τον θάνατο της Ασπασίας Κουμλή

“Με τεράστια λύπη σας ανακοινώνουμε πως η αγαπημένη μας Ασπασία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο διάστημα, η επιδείνωση της υγείας της ήταν γρήγορη. Μια άδικη μάχη. Το θετικό και φωτεινό της πνεύμα σε συνδυασμό με την αστείρευτη θετικότητά και γενναιότητά της, μας απέτρεψαν από το να αντιληφθούμε την έκταση του προβλήματος της υγείας της. Μέχρι την τελευταία της στιγμή, η απόλυτη πίστη της ήταν το faith it till you make it.

Η Ασπασία ήταν ένας άγγελος επί γης. Μια ψυχή που θέλει να χορεύει, να χοροπηδάει, να γελάει και να δημιουργεί. Τώρα προχωράει σε ένα καλύτερο μέρος που θα συνεχίσει σίγουρα να γοητεύει και να μαγεύει τα πάντα γύρω της και μας αφήνει με ενθάρρυνση να ζήσουμε αληθινά, έντονα και γεμάτα.

Με φως, αγάπη και manifestation θα κρατήσουμε όλοι ζωντανή την μνήμη και το έργο της και θα παραμείνουμε μια ομάδα που στηρίζει τα μέλη της, όπως ακριβώς θα ήθελε.

Σας καλούμε προς κατανόηση και σεβασμό στον τρόπο που η οικογένεια Κουμλή-Wood καθώς και η κοινότητα της Faith it Academy παίρνει τον χρόνο της ώστε να επεξεργαστεί την τεράστια αυτή απώλεια.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τρόπους και δράσεις που στόχο θα έχουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, τη διδασκαλία και την αγάπη που προσέφερε απλόχερα σε όλους.

Αναπαύσου εν ειρήνη στο φως, αγαπημένη μας.”

