Αγρίνιο: 60χρονος ούρησε δημοσίως και ξέσπασε άγριος καβγάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρίνιο: Άνδρας ούρησε δημοσίως και ξέσπασε καβγάς

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στο Αγρίνιο.

Το επεισόδιο έγινε στην οδό Ιωσήφ Ρωγών κοντά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ανοιχτό πάρκινγκ γνωστού σούπερ μάρκετ.

Ένας 60χρονος φέρεται, σύμφωνα με το agriniopress.gr, να ούρησε στο σημείο ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν πολλά μικρά παιδιά. Πατέρας που είδε τι συνέβαινε, του έκανε παρατήρηση και μέσα σε λίγα λεπτά ξέσπασε σοβαρός καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή κάλεσαν την Αστυνομία η οποία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

09:14 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

