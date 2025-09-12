Αγρίνιο: 60χρονος ούρησε δημοσίως και ξέσπασε άγριος καβγάς

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στο Αγρίνιο.

Το επεισόδιο έγινε στην οδό Ιωσήφ Ρωγών κοντά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ανοιχτό πάρκινγκ γνωστού σούπερ μάρκετ.

Ένας 60χρονος φέρεται, σύμφωνα με το agriniopress.gr, να ούρησε στο σημείο ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν πολλά μικρά παιδιά. Πατέρας που είδε τι συνέβαινε, του έκανε παρατήρηση και μέσα σε λίγα λεπτά ξέσπασε σοβαρός καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή κάλεσαν την Αστυνομία η οποία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.