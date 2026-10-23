Αχαρνές: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Το σπίτι «ορμητήριο» και ο ρόλος ανήλικου

Σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών είχαν μετατρέψει τρία άτομα το σπίτι τους στον οικισμό της Αγίας Σωτήρας στις Αχαρνές. Και οι τρεις συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (16/10), ενώ ανάμεσά τους είναι και ένας 14χρονος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί του «Σχεδίου Αριάδνη» εντόπισαν και συνέλαβαν στην περιοχή έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης. Εκείνος φέρεται να τους αποκάλυψε από πού είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες και να υποστήριξε πως τρία άτομα διακινούν ναρκωτικές ουσίες, με «ορμητήριο» σπίτι, στον συγκεκριμένο οικισμό.

Ο ρόλος του ανήλικου

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν το συγκεκριμένο σπίτι και, μέσω των κιγκλιδωμάτων, επικοινωνούσαν με μια γυναίκα ηλικίας περίπου 30-35 ετών και με τον ανήλικο. Συνήθως ο ανήλικος τους παρέδιδε νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, ακόμη και σε κέρματα.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι υποψήφιοι αγοραστές εισέρχονταν σε βοηθητικό δωμάτιο του σπιτιού, όπου οι συλληφθέντες τους παρέδιδαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 32, 24 και 14 ετών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 19,4 γραμμ. ηρωίνης, 13,6 γραμμ. κοκαΐνης, 28 φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μαχαίρι με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και το χρηματικό ποσό των 438 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.